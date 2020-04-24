MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de transferler yeni teknik direktöre bağlı!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de transferler yeni teknik direktöre bağlı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de transferler yeni teknik direktöre bağlı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de transferler yeni teknik direktöre bağlı!
Abone Olgoogle-news

N’Sakala, Naldo, Caner ve Gerson Rodrigues isimlerinin konuşulduğu sarı lacivertlilerde, yönetim transfer için aceleci davranmayacak.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe yönetimi sezonu bitirmeden ve takımın başına getirilecek teknik direktörü belirlemeden hiçbir futbolcuyla transfer görüşmesine girmeyecek.

Aytemiz Alanyasporlu N’Sakala’dan, Espanyol’lu Naldo’ya, Caner Erkin’den, Gerson Rodrigues’e kadar birçok futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığı şeklinde iddialar ortaya atılmasına karşın sarı lacivertlilerin bağlayıcı bir adım atma niyetinde olmadıkları öğrenildi.

Futbol şubesinde yeni sportif direktörün resmiyet kazanması ve yeni hoca ile anlaşılmasının ardından gelecek teknik adamın raporu sonrasında gidecek-kalacaklar netleşecek ve transfer için adımlar atılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle