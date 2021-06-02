MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de transferin gözdesi Attila Szalai için dev teklif!
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de transferin gözdesi Attila Szalai için dev teklif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 08:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de transferin gözdesi Attila Szalai için dev teklif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'de transferin gözdesi Attila Szalai için dev teklif!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Fenerbahçe forması Attila Szalai'ye henüz EURO 2020 başlamamış olmasına rağmen teklif yağıyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye henüz EURO 2020 başlamamış olmasına rağmen teklifler gelmeye devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; daha önce kapıyı 20 milyon Euro'dan açan yönetim rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmış durumda. Eğer EURO 2020 sonrası 25 milyon ve üzeri bir teklif gelirse yönetim bu teklifi masaya yatıracak.

Attila Szalai de İngiltere Premier Lig'den iyi bir teklif gelirse değerlendirebileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi