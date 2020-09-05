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Son Dakika | Fenerbahçe'de transferde yeni aday Gökhan Gül!
Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Gül'ü kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenebrahçe, orta sahaya bir takviye daha yapmak için harekete geçti.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül için girişimlere başladı
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 10 maça çıkan 22 yaşındaki ön libero, 1 asist yaptı.
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