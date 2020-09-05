Son Dakika | Fenerbahçe'de transferde yeni aday Gökhan Gül!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenebrahçe, orta sahaya bir takviye daha yapmak için harekete geçti.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül için girişimlere başladı

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 10 maça çıkan 22 yaşındaki ön libero, 1 asist yaptı.