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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de transferde yeni aday Gökhan Gül!
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Haber Giriş: 05.09.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de transferde yeni aday Gökhan Gül!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de transferde yeni aday Gökhan Gül!
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Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Gül'ü kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenebrahçe, orta sahaya bir takviye daha yapmak için harekete geçti.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül için girişimlere başladı

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 10 maça çıkan 22 yaşındaki ön libero, 1 asist yaptı.

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