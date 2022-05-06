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Son Dakika... Fenerbahçe'de transferde Alexander Sörloth hamlesi!

#Transfer#Fenerbahçe#Sörloth
Son Dakika... Fenerbahçede transferde Alexander Sörloth hamlesi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi golcü transferinde hedefin Alexander Sörloth olduğu belirtildi.

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Süper Lig'de gelecek sezon öncesi teknik direktör ve transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yalandı.

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Alexander Sörloth'untransferi için Leipzig ile görüşmelere başladı.

Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

Crystal Palace’tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad’a kiralanmıştı.

26 yaşındaki forvet, La Liga’da 29 maçta 3 gollük performans sergiledi.

REAL SOCIEDAD KARAR DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca Real Sociedad'ın da Alexander Sörloth'u takımda tutma kararı aldığı kaydedildi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; son dönemde gol katkısı artan ve gösterdiği performansla takım oyununu yukarı çeken Sörloth için Sociedad, planını değiştirdi ve takımda kalması için girişimlere başlamaya karar verdi. 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Bask kulübü, Leipzig ile bonservisini almak için görüşecek.

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'KALMASINI İSTİYORUM'

Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, ""Sörloth'un gelecek sezon da kalmasını istiyorum. Buna hiç şüphe yok. Alex'in performansı giderek artıyor. Onun performansından ve takıma yaptığı katkılardan ötürü mutluyum." şeklinde açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Kasımpaşa yenilgisi sonrası takımda bir golcü sorunu olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in gelecek sezon için yönetimden bir pivot bir de hareketli forvet istediği öğrenildi. Ismael’in gönlündeki pivot forvet için ilk aday Alexander Sörloth olurken, hareketli golcü adayı ise Kasımpaşa’dan Jackson Muleka...

Bu sezon kiralığı Real Sociedad’da da beklenen etkiyi yapamayan Sörloth ile Standard’dan kiralık gittiği Kasımpaşa’da büyük çıkış yakalayan Muleka için yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Sörloth

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