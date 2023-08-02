Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor! Ekambi, Krunic ve Cengiz Ünder... L'Equipe müjdeyi verdi...

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Son zamanlarda yaptığı transferle gündeme damga vuran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gibi yıldız isimlerle birlikte tam 8 transfere imza attıran Sarı-Lacivertliler'in durmaya niyeti yok. Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen ve sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı lacivertli takımda operasyon devam ediyor.

MERT MÜLDÜR VE ZAJC'IN MALİYETLERİ BELLİ OLDU

Son olarak Miha Zajc'la yeniden anlaşıldığını ve Sassuolo'yla Mert Müldür için el sıkışıldığını duyuran ve iki oyuncuyu da İstanbul'a getiren Sarı-Lacivertliler'de maliyetler de belli oldu.

Mert’in yıllık maaşının 1.8 milyon Euro olduğu öğrenilirken, daha önceki kontratından senelik 600 bin Euro alan Sloven orta sahanın maaşının bu kez 1.5 milyon Euro’ya çıkarıldığı bildirildi. Kanarya bombaları patlatmayı sürdürecek. İşte transferde Fenerbahçe'nin sıcak gündemi...

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EKAMBI: Lyon'la anlaşma tamam

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe transfer gündemindeki isimlerden Karl Toko Ekambi’nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın... Ekambi, kulübü Lyon’un İsviçre kampı kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe’nin, Fransız kulübüyle masaya oturduğu ve her konuda anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı. Lyon ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Ekambi için çok büyük bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, Kamerunlu futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Hem sol kanat hem de forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki yıldıza, transfer piyasasını son dönemde alt üst eden Suudi Arabistan’dan da teklifler geldiği öğrenildi. Ekambi’nin düşünmek için süre istediği ve yakında kararını vereceği bildirildi.

Geçen sezona Lyon’da başlayan, ancak devre arasında Rennes’e kiralanan tecrübeli oyuncu, bu süreçte toplamda 38 resmi karşılaşmada görev yaparken, 9 kez ağları havalandırdı ve 4 de asist yaptı.

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KRUNIC - Pioli sorun yaratmayacak

Transferde merkez orta saha için düşünülen oyunculardan Milan’dan Rade Krunic konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Krunic’in durumunu sormuş ve İtalyanlar da teknik direktör Stefano Pioli’nin kararının burada etkin rol oynayacağını ifade etmişti.

Pioli’nin, Krunic’in satışı konusunda sorun yaratmayacağının anlaşılmasının ardından Kanarya’nın, Milan’a resmi teklifini yaptığı bilgisine ulaşıldı. 29 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

An itibarıyla Fenerbahçe'nin, Kırmızı-Siyahlılar’la bonservis konusunda pazarlık yaptığı bildirildi. Çizme basınında Fenerbahçe’nin, Boşnak yıldızın menajeriyle her konuda anlaştığı, ancak Milan’ın bonservis konusuda 10 milyon Euro’nun üzerinde bir beklenti içinde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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CENGİZ ÜNDER - Son bir hamle daha

Marsilya’daki geleceği belirsizliğini koruyan Cengiz Ünder, Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer listesinde yer alıyor. Kanarya, Fransız ekibine Cengiz için 13 milyon Euro teklif etti. Ancak Mavi-Beyazlılar, Milli yıldızı 20 milyon Euro’nun altındaki bir rakama satmamak konusunda inat ediyordu. Karşı tarafın direncini kırmak ve ikna etmek adına Sarı-Lacivertliler’in, son bir hamlede daha bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Daha önce 9+4 milyon Euro’luk bir teklifle Marsilya’nın kapısını çalan Kanarya’nın, 15 milyon Euro’ya kadar çıktığı iddia edildi.

Ödeme şartları sunuldu

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Ancak bu bonservis bedelini taksitler halinde ödemek isteyen Fenerbahçe’nin, bu konuyla ilgili olarak Fransız temsilcisine son şartlarını sunduğu ifade edildi. Buradan gelecek cevaba göre Cengiz’in transferi netlik kazanacak. Karşı tarafın ikna edilmesi halinde daha önceden el sıkışılan Milli futbolcunun, en kısa sürede İstanbul’a getirilmesi hedefleniyor.

Zimbru sonrası gece yarısı transfer bitti iddiası

Öte yandan L'Equipe, Zimbru maçı sonrasında kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fenerbahçe'nin CENGİZ ÜNDER transferini 15 milyon Euro karşılığında bitirdiğini ve resmi açıklamanın an meselesi olduğunu öne sürdü.

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