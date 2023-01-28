Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Osayi Samuel'e Premier Lig'den teklif

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Osayi Samuel
Son dakika: Fenerbahçe’de transfer hareketliliği Osayi Samuele Premier Ligden teklif
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 23:35

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, Bruma’yı ise kiralık olarak Braga’ya gönderiyor. Fenerbahçe’de Osayi Samuel’in de takımdan ayrılması gündemde.

Haberin Devamı

Kayserispor’dan Barcelona’nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye’ye geri dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Beko 15. galibiyetini aldıFenerbahçe Beko 15. galibiyetini aldıHaberi görüntüle

OSAYI, PREMİER LİG EKİBİNİN HEDEFİNDE

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel’e ise İngiltere’den teklif var. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace’ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

BRUMA KİRALIK OLARAK BRAGA’YA GİDİYOR

Fenerbahçe’nin 4 milyon 250 bin Euro ödeyerek bonservisini aldığı Bruma, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulması zor gözüken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibi Braga ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bruma kısa bir süre içerisinde Portekiz’e giderek resmi imzayı atacak.

YENİ SOL BEK OOSTERWOLDE

Alioski ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, sol bek Jayden Oosterwolde’nin transferini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, Jayden Oosterwolde’nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı. 

İtalyan ekibinde bu sezon 19 maçta forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika saha kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Osayi Samuel

BAKMADAN GEÇME!

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık
Gizemli hastalık Şeyin sırrı neden hâlâ çözülemedi Her şey 2013te başladı 6 ay içinde bir zombiye dönüştüm

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı neden hâlâ çözülemedi? Her şey 2013'te başladı! '6 ay içinde bir zombiye dönüştüm'

#Havana Sendromu
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi