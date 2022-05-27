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Son dakika: Fenerbahçe'de transfer gündemi çok sıcak! Fernando, Trezeguet ve kaleci...

#Transfer#Fenerbahçe#Fernando Lucas Martins
Son dakika: Fenerbahçede transfer gündemi çok sıcak Fernando, Trezeguet ve kaleci...

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör gündemi sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla ilgil bugün çıkan transfer haberleri...

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Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe , 7+4 kuralını da hesaba katarak sağ beke Türk oyuncu takviyesi yapma kararı aldı. Bu mevki için Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Sabah'ın haberine göre Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti. Antalya, Bünyamin için 5 milyon Euro istiyor ancak sarı-lacivertliler oyuncuyu 3-3.5 milyon Euro bandında bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor. Ozan Tufan'ın da bu transferde takas olarak kullanılma olasılığı bulunuyor. Mert Müldür'ün durumu ise kulübünün 8 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesine bağlı. Bu nedenle Bünyamin Balcı, sağ bek transferinde bir adım önde duruyor.

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YA ERTUĞRUL TAŞKIRAN YA DA SİNAN BOLAT

Berke Özer ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de kaleci arayışı devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır ile rekabete girecek yerli ve tecrübeli bir kaleci için transferde son aşamaya geldi. Fanatik'in haberine göre yönetim, altyapıdan yetişen ve şu anda Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran ile Gent'le sözleşmesi sona eren Sinan Bolat'la her konuda anlaşma sağladı. Bu ikiliden birine imza attırılacağı öğrenildi.

FERNANDO MARTINS HAMLESİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Nuri Şahin'in de dokunuşlarıyla birlikte Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde Antalya'ya 1.5 yıllık imza atan Brezilyalı 6 numaranın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu, söz konusu rakamın ise 750 bin Euro olduğu belirtildi.

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Sarı-lacivertliler, Fernando ile ilgili hamle yapmak için Jesus'un göreve başlamasını ve oyuncuyla ilgili raporunu vermesini bekliyor. Antalyaspor'da 700 bin Euro maaş aldığı öğrenilen 30 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Gremio, S.Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova gibi kulüpler bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNDE

Trabzonspor'un da gündeminde olan Fernando, Türkiye'ye gelmeden önce Beijing Guoan formasını giyiyordu.

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TREZEGUET'YE YAKIN TAKİP

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, ikinci yarı Başakşehir'de kiralık oynayan Trezeguet'nin durumunu yakından takip ediyor. Mısırlı yıldız Fenerbahçe'nin öncelikli kanat adaylarından biri. Teknik direktör konusunun netleşmesinden sonra Aston Villa'ya resmi girişimler yapılacak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Fernando Lucas Martins

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