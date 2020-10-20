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Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı! Perotti...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı! Perotti...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı bulunan yeni transfer Perotti takımdan ayrı çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe karşısında ilk 11’de forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, Diego Perotti ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son Dakika | Fenerbahçede Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı Perotti...

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