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Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay ve Mevlüt, Beşiktaş derbisinde yok!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay ve Mevlüt, Beşiktaş derbisinde yok!
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Tolgay Arslan’ın 2 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor. Falette ise Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'de Sivas maçında sakatlanan Tolgay ve Falette’nin sağlık durumları belli olurken Mevlüt Erdinç ile ilgili de camiaya şaşırtan bir açıklama geldi.

Tolgay’ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği ifade edildi. Falette’nin ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi. Tolgay’ın 2 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenilirken, Gineli stoperin derbide oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.

MEVLÜT'E AMELİYAT

Antrenmanda ağrı hisseden Mevlüt’ün sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilirken golcü oyuncu ameliyat edildi.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Tolgay ve Mevlüt, Beşiktaş derbisinde yok

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