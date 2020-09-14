MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden Tolgay Arslan, İtalya ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.

13
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı.

8
Emre Belözoğlunun 30 gol ve 15 gol atar tarifi yaptığı futbolcular kim | Fenerbahçe transfer haberleri
Emre Belözoğlu'nun 30 gol ve 15 gol atar tarifi yaptığı futbolcular kim? | Fenerbahçe transfer haberleri

Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile anlaştı. Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği başarılı futbolcunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Rizespor 1-2 Fenerbahçe /MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ
Rizespor 1-2 Fenerbahçe /MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

 

Son Dakika | Fenerbahçede Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle