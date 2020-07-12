İHA
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Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sakatlandı!
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Sivasspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak yerini Garry Rodrigues’e bıraktı.
Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı.
Sakatlık geçiren Arslan’ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay’ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkitler sonucunda belli olacak
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