MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sakatlandı!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sakatlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 22:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sakatlandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sakatlandı!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Sivasspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak yerini Garry Rodrigues’e bıraktı.

Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

Sakatlık geçiren Arslan’ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay’ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkitler sonucunda belli olacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle