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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı, Kemal Ademi geri döndü
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AA Spor
Haber Giriş: 14.12.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı, Kemal Ademi geri döndü

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı, Kemal Ademi geri döndü
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile 16 Aralık Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken Tolga Ciğerci'den kötü, Kemal Ademi'den iyi haber geldi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Kemal Ademi, takımla çalıştı.

Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

TOLGA CİĞERCİ'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Bu arada sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.

Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Son Dakika | Fenerbahçede Tolga Ciğerci sakatlandı, Kemal Ademi geri döndü

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