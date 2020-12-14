Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı, Kemal Ademi geri döndü
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile 16 Aralık Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken Tolga Ciğerci'den kötü, Kemal Ademi'den iyi haber geldi.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Kemal Ademi, takımla çalıştı.
Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
TOLGA CİĞERCİ'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Bu arada sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.
Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle