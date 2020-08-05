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Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 'feda' dedi!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 'feda' dedi!
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Fenerbahçenin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Almanya Wolfsburg Kulübünün ilgilendiği Ciğerci, yönetimin vefa örneğine feda yaparak devam edecek.

Yeni sezon çalışmalarını sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburgun yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin Euroya el sıkıştı.

YÖNETİM; VEFA, TOLGA; FEDA DEDİ

Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğercinin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

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