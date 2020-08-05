Son Dakika | Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 'feda' dedi!

Yeni sezon çalışmalarını sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburgun yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin Euroya el sıkıştı.



YÖNETİM; VEFA, TOLGA; FEDA DEDİ



Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğercinin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin Euro kazanacağı öğrenildi.