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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Tisserand şoku! Sivasspor maçında sakatlandı...

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Tisserand şoku! Sivasspor maçında sakatlandı...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Marcel Tisserand şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanan başarılı stoper kendisini bir anda yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Tisserand'ın devam edemeyeceği anlaşıldı.

Oyundan çıkan Tisserand'ın yerine Attila Szalai oyuna dahil oldu.

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