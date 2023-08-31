Son Dakika: Fenerbahçe'de Thomas Partey ihtimali güçlendi! 20 milyon Euro...

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Avrupa’da transfer döneminin son anları yaşanırken, yönetim müthiş bir operasyona imza attı. Sarı-Lacivertliler’in Batshuayi ve Crespo’yu satarak kasasına 13 milyon Euro koyması bekleniyor.

KAP BEKLENİYOR

Hem Michy Batshuayi’nin Nottingham Forest’a satışı, hem de Alferdo Morelos’un 3 yıllık sözleşmesiyle ilgili KAP açıklamasının gelmesi muhtemel. Sarı-Lacivertliler’in İngiltere’ye göndereceği tek isim Batshuayi olmayabilir. Premier Lig’in yeni ekiplerinden LUton Town da Joshua King’in peşinde. Norveçli hücum oyuncusuyla ilgili gelişmeler de yaşanabilir.

20 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Fanatik'in haberine göre; Morelos, bonservis bedeli olmadan transfer olacağı için, elde edilen gelir orta saha için kullanılacak. Yönetimin bu bölge için ayırdığı 12 milyon Euro’luk bütçenin artık 20 milyon Euro’yu bulması muhtemel. Bu sayede daha yıldız isimlere yönelme oldu.

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GALATASARAY DA İSTİYOR

Ya Jorginho ya da Galatasaray'ın da listesinde olan Partey İsmail Kartal’ın favorisi. Rade Krunic için Milan’a en son 12 milyon Euro teklif edilmişti. Bu rakamın bonuslarla 15 milyon Euro’ya çekilmesi muhtemel. Yönetim diğer yandan daha isimli bir futbolcu için de arayışlarını sürdürüyor. Arsenal’in iki yıldızı, Jorginho ve Thomas Partey için teklif yapılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu ikiliden birini kadrosuna katmayı planlıyor.

İngiliz ekibine yapılacak teklifin 20 milyon Euro’yu bulması sürpriz olmaz. Wolves’tan 30 milyon Euro Sarı-Lacivertliler’in yeni adayı ise Braga’lı Mohammed Al-Musrati. Libyalı oyuncunun adı daha önce de Türk takımlarıyla anılmıştı.

Her geçen sezon performansını artıran 27 yaşındaki futbolcu için Wolverhampton, ocak ayında 30 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Ancak Braga, sezon ortasında takımın önemli bir oyuncusunu kaybetmemek için teklifi geri çevirmişti. Fenerbahçe’nin Al-Musrati için maliyet araştırması yapmaya başladığı öğrenildi.