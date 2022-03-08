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Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 3 güçlü aday! Başkan Ali Koç, Avrupa seferine çıktı

#Fenerbahçe#Ali Koç#İsmail Kartal
Son dakika: Fenerbahçede teknik direktörlük için 3 güçlü aday Başkan Ali Koç, Avrupa seferine çıktı
Süleyman Arat

Trabzonspor'a karşı uzun süre 10 kişi oynamasına karşın iyi bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe'de uzun süre sonra ilk kez yüzler güldü, umutlar tazelendi. Takımın mücadelesinden ötürü İsmail Kartal’ı tebrik eden Başkan Ali Koç, “Taraftar sahaya, futbolcu oyuna odaklandığında neler olduğu görüldü” dedi. Koç, gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktör konusuna son noktayı koymak için Avrupa seferine çıktı.

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F.Bahçe, Süper Lig’de önceki gün konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, ortaya koyduğu futbolla taraftarının büyük beğenisini kazandı. İrfan Can Kahveci’nin henüz 17. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve 5 dakika sonrasında 1-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı lacivertli takım, rakibiyle başa baş mücadele etti. Maç boyunca 5’i isabetli 11 şut atan İsmail Kartal’ın öğrencileri, buna karşın kendi kalelerinde 3’ü isabetli 17 şut gördü.

Futbolculara teşekkür mesajı

Trabzonspor maçında oluşan bu olumlu tablo yönetimi de harekete geçirdi. Başkan Ali Koç karşılaşmadan sonra İsmail Kartal’ı telefonla arayarak, oynanan futboldan ötürü kutladı ve o sırada soyunma odasında olan oyunculara, ‘teşekkür’ mesajı gönderdi. Koç’un maçla ilgili olarak, “Taraftar sahaya, futbolcular oyuna odaklandığında neler yapabileceğimizi herkes gördü” yorumunu yaptığı öğrenildi.

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Teknik direktör için 3 güçlü aday

Uzun bir aradan sonra ilk kez yüzü gülen başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktörü belirlemeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe Başkanı’nın KOC01 kuyruk numaralı özel uçağı dün öğle saatlerinde İstanbul’dan havalanarak Almanya’ya gitti. Bilindiği üzere Koç’un 1 numaralı teknik direktör adayı Joachim Löw. Kariyerinin ilk yıllarında da Fenerbahçe’yi çalıştıran ve sonrasında Almanya’yı Dünya şampiyonu yapan Löw’ün alternatifleri de en az kendisi kadar ünlü...

Jorge Jesus’un 16 kupası var

Löw ikna edilemediği takdirde Portekizli Jorge Jesus veya Marcelo Bielsa’dan biriyle anlaşma sağlanacak. Portekiz’in yetiştirdiği en önemli teknik adamlar arasında yer alan 67 yaşındaki Jesus, Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan liglerinde toplam 16 kupa kazandı. 66 yaşındaki Marcelo Bielsa da dünyanın en kariyerli teknik adamları arasında yer alıyor. Son olarak Leeds United’ı çalıştıran Bielsa, daha önce Arjantin ve Şili milli takımları ile Marsilya, Lazio ve Lille’de görev yaptı.

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iLK HEDEF LÖW ALTERNATiFLERi JESUS VE BiELSA

Ali Koç’un Joachim Löw’e alternatif olarak belirlediği isimlerden Jorge Jesus, özellikle Benfica’da kazandığı şampiyonluklarla biliniyor. Marcelo Bielsa ise teknik ve taktik konusunda dünyanın en iyilerinden.

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KOÇ’UN ÖZEL UÇAĞI ALMANYA’DA

Özel uçağıyla dün Almanya’ya giden Ali Koç, burada Joachim Löw ile görüşecek. Koç, Alman teknik adamla anlaşamazsa Jesus ve Bielsa ile görüşmek için Portekiz ve İngiltere’ye gidebilir.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#İsmail Kartal

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