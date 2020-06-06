Son Dakika | Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi: Avcı, Bulut ve Bjelica

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün bazı yönetim kurulu üyeleri, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve altyapı sorumluları ile Boğaz’daki yalısında bir toplantı yapıp, A’dan Z’ye kulübün gündemindeki konuları masaya yatırdı. İlk olarak altyapıdan A takıma futbolcu çıkartılması konusunun görüşüldüğü toplantıda, altyapı sorumluları Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci’den brifing alan Koç, futbol akademisi için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin yanına yaptırılan otel inşaatı hakkında görüntülü bilgi aldı.

Teknik direktör için 3 aday

Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci’nin yaptığı sunumun ardından yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve kaptan Emre Belözoğlu ile toplantıyı sürdüren Ali Koç, transfer politikası, kulübün mali durumu ve teknik direktörün kim olması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulundu. Ersun Yanal’ın istifasının ardından takımın başına getirilecek teknik adama henüz karar vermeyen sarı lacivertlilerde Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimleri öne çıktı. Üç hocanın transfer ihtimalleri şu şekilde değerlendiriliyor:

ABDULLAH AVCI: %40

Artıları

Tecrübe: A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş’ta çalıştı.

Emre: Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu’na yakınlığıyla biliniyor.

Yetiştirici: Okan Buruk ve Erol Bulut onun yanında yetişti. Fenerbahçe’ye de teknik adam kazandırabilir

Eksileri

Baskı: A Milli Takım ve Beşiktaş’ta başarılı olamaması, ‘Taraftar baskısını kaldıramıyor’ eleştirisine yol açıyor.

Taraftar: Adı ilk gündeme geldiğinde sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların önemli bölümü karşı olduklarını beyan etti.

NENAD BJELICA: %35

Artıları

Hırs: Kariyerinin henüz başında olduğu için başarıya aç ve hırslı.

Otorite: Çalıştırdığı her takımda hakimiyet kurdu. Prensiplerinden taviz vermiyor.

Cesur: Genç futbolcuları oynatma konusunda son derece cesur.

Eksileri:

Yabancı: Türk futboluna yabancı olması.

Maliyet: Gündemdeki teknik adamlar içinde en yüksek maliyetli isim.

Cocu: Bazıları F.Bahçe için yetersiz buluyor, “Cocu gibi başarısız olur” diyor

EROL BULUT: %25

Artıları

Fenerbahçe: Kulübün eski futbolcusu. Bu yüzden de taraftarın en çok istediği isim.

İstikrar: Yeni Malatya’nın ardından Alanyaspor’da da istikrarlı bir başarı grafiği var.

Maliyet: Hoca adayları içinde maliyeti uygun isimlerden.

Eksileri

Gençlik: En büyük dezavantajı gençliği. Henüz 45 yaşında ve yolun başında.

Deneyim: Tecrübesi F.Bahçe için yeterli mi, soru işareti.

Baskı: Büyük kulüpte çalışmadığı için baskıyı kaldırıp kaldırmayacağı bilinmiyor

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