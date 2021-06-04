Son Dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak! Paulo Sousa, Bielsa derken flaş açıklama

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından gözler takımın başına geçecek yeni isme çevrildi.

Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yabancı teknik adamı işaret ederken ortaya birçok teknik direktörün ismi atıldı. Alman veya Portekiz ekolünü tercih ettiklerini ifade eden Koç, bu konuda bir karar vereceklerini aktardı.

Gündeme gelen isimlerden biri Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran ve EURO 2020'ye hazırlanan Paulo Sousa...

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek düzenlediği basın toplantısında Sousa hakkında çıkan haberlerin söylenti olmadığını söyledi.

Boniek'ten Fenerbahçe yanıtı



Basın toplantısında Boniek'e Paulo Sousa'nın Fenerbahçe ile anıldığı soruldu. Boniek açıklamasında, "Her iyi futbolcuya ve teknik adama teklifler vardır. Futbolda bunlar normaldir. Carlo Ancelotti'nin Everton ile sözleşmesi vardı ama Real Madrid'e gitti. Paulo Sousa hakkında birçok şey çıktı ve bunlar söylenti değil. Çeşitli kulüplerin onunla ilgilendiğini duydum. Ancak Sousa'nın burada bir sözleşmesi var ve kendini burada iyi hissediyor. Şu anda EURO 2020'ye odaklanmış durumda" diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerinde Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Tianjin ve Bordeaux'nun ardından Polonya'yı devralan 50 yaşındaki Paulo Sousa futbolculuk döneminde Benfica, Juventus, Sporting, Dortmund ve Inter gibi takımların formasını giymişti.

BİELSA 2 YIL SÖZLEŞME

Başkan Ali Koç'un hayalindeki teknik adamlardan biri Marcelo Bielsa... Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan Arjantinli'nin önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. Sabah'ın iddiasına göre; 65 yaşındaki çalıştırıcı, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulundu

LEEDS İLE 9. OLDU

Bielsa, Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sırada tamamladı. Arjantinli, bu başarısıyla büyük takdir toplarken, BBC'nin yaptığı ankette İngiltere'de 'Premier Lig Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.