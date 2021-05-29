Son Dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak? Emre Belözoğlu olmazsa...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yeni sezona ‘Mutlak Şampiyonluk’ parolasıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de teknik adamlık koltuğuna kimin oturacağı yavaş yavaş netleşiyor. Son bir hafta içinde Sergiy Rebrov ismi daha sık telaffuz edilmeye başlasa da Emre Belözoğlu’nun bu hafta içinde adının açıklanması beklenirken başkan Ali Koç’un kafasında B planı olarak Rebrov isminin bulunduğu öğrenildi.

Yeni haftada Fenerbahçe’de belirsizlik noktasında kalan yeni yönetimde yer alacak isimlerin, yeni teknik direktörün, kadroda bulunan bazı oyuncuların geleceklerinin de bir bir netleşmesi bekleniyor.

YÜZDE 75 EMRE YÜZDE 25 REBROV

Fenerbahçe’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilerde başkan Ali Koç’un yeni yönetimde yer vermek istediği isimlerle ve sarı lacivertli camianın önde gelen kişileriyle görüşüp teknik adam konusunda nabız yokladığı da öğrenildi.

Artılar ve eksiler yan yana dizildiğinde Emre Belözoğlu ismi büyük ölçüde ağırlık kazanırken, Rebrov isminin de kabul edilebilir maliyeti nedeniyle B planı olarak oluşması dikkat çekti.

HER TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI

Futbola Shakhtar Donetsk’te başlayan, iki dönem halinde toplam 11 yıl Dinamo Kiev, 4 yıl Tottenham, 1 yıl West Ham United, 1 yıl da Rubin Kazan takımlarında forma giyen Sergiy Rebrov, 2002-04 sezonlarında 1.5 yılda da Fenerbahçe’de kiralık olarak oynamış 38 maçta forma giyip 4 gol kaydetmişti. Ukrayna milli takımında da 75’i A milli, 92 kez forma giyen Rebrov, unutulmaz yıldız Şevçenko ile birlikte billi takımın değişilmez oyuncusu olmuştu.

2009 yılında futbolu bırakan Rebrov aynı yıl teknik direktörlüğü adım atmış, eski göz ağrısı Dinamo Kiev’de yardımcı teknik adamlık görevine getirilmiş 2014 yılına kadar bu görevini yürüttükten sonra teknik direktörlüğü getirilmiş ve 2014-15, 2015-16 sezonlarında 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra 2018 yılında Macar liginin önemli ekiplerinden Ferencvaros’un başına geçip 2018-19, 2019-20, ve 2020-21 sezonlarında üç yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.

MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Rebrov’un cazibesini arttıran en önemli unsurlardan biri de maliyeti. Ücreti Joachim Löw, Lucien Favre, Bruno Labbadia, Zlatko Dalic’ten düşük olan Rebrov bu anlamda da Fenerbahçe’nin yabancı teknik adamlar içinde en öne çıkan isim oluyor.

DOKU UYUMU ÖNEMLİ

46 yaşındaki Rebrov’un 5 şampiyonlukla süslediği kısa teknik adamlık kariyeri Fenerbahçe camiasını büyülerken akıllara sarı lacivertli takımın başına ‘Şampiyon’ apoletiyle getirilen ancak başarılı olamayan Luis Aragones, Vitor Pereira ve Phillip Cocu’yu da getirirken, Türkiye liginin koşullarının çok iyi bilen Türk teknik adamların 14 yıl üst üste şampiyonluk yaşamaları da ibrenin Emre Belözoğlu’ndan yana olmasında etkili olduğu öğrenildi.