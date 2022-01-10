Son Dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için kritik gün! Joachim Löw, Slaven Bilic ve özel uçak...

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Fenerbahçe , ligin ikinci yarısını bu akşam Adana Demir maçıyla açıyor. Ancak herkesin aklı fikri yeni gelecek teknik adamda.

Fanatik'in haberine göre; Joachim löw ile yönetim arasında görüşmeler yoğun şekilde sürüyor. Taraflar birçok konuda anlaşma sağlasa da kritik bir konuda pazarlıklar tıkandı: Transfer bütçesi...

Alman teknik adamın kadroya gerekli takviyeler için geniş bir bütçe istediği, üstelik eldeki oyuncuların da mümkün olduğunca satılmamasını talep etti. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncu satmadan büyük bir bütçe yaratamıyor. yine de yönetim, orta yolun bulunacağı konusunda ümitli. Bugün löw ile bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

Hırvat basını: Bitti!

Diğer aday olan slaven Bilic, Beijing Guoan ile olan sözleşmesini resmen feshetti. çin ekibi, koronavirüsün futbolu etkilemesi nedeniyle Hırvat çalıştırıcının ayrılık kararı aldığını bildirdi. Başarılı teknik adamın fesih haberinden sonra gelen bir iddia, daha da büyük heyecan yarattı.

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Koç Grubu’na ait bir özel uçağın Çin’e gittiği öne sürüldü. Hırvat basınında yer alan haberlerde de Fenerbahçe ile Bilic’in el sıkıştığı belirtildi. Teknik direktör konusunu bir an önce sonuçlandırmak isteyen yönetimin, bugün önemli bir adım atabileceği belirtildi.