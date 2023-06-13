Son Dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için geri sayım! 17 Haziran'da açıklanacak... Abdullah Avcı bir adım önde...

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Fenerbahçe'de, Türkiye Kupası zaferinin ardından görevinden ayrıldığını resmen açıklayan Jorge Jesus'un ardından yeni teknik direktör arayışları daha da hızlandı. Jesus, bu kararını başkan Ali Koç'a daha önceden bildirdiğini ifade etmişti.

GÜNDEMDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Kanarya'nın listesindeki isimlerin son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Dinamo Kiev'in başında olan Mircea Lucescu, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Vincenzo Montella, Joachim Löw ve Sergen Yalçın olduğu konuşuluyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ 17 HAZİRAN'DA AÇIKLAYACAK

Yeni sezonda uzun süredir hasretle beklenen Süper Lig şampiyonluğunu kazandırabilecek ve Türkiye şartlarını da iyi bilen bir ismi isteyen başkan Koç'un, 17 Haziran'da yapılacak Divan Kurulu'nda takımın başına kimi getireceğini açıklayacağı iddia ediliyor.

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ABDULLAH AVCI BİR ADIM ÖNDE

Fanatik'te yer alan haberde; üzerinde büyük bir baskı hisseden Koç'un listesindeki adaylardan an itibarıyla bir adım önde olan teknik adamın, Abdullah Avcı olduğu bilgisine ulaşıldı.

BU HAFTA MASAYA OTURULACAK

Tecrübeli çalıştırıcı ile bu hafta içerisinde bir görüşmenin yapılacağı öğrenildi. Avcı'nın yanı sıra bu hafta masaya oturulacak diğer hocanın Lucescu olacağı bildirildi. Kanarya'da bir an önce hocanın belirlenip, gelecek sezonun takımını kurmak adına transfer görüşmelerinin sıklaşması bekleniyor.