Son dakika | Fenerbahçe'de tek forvet Papiss Cisse kaldı

Fenerbahçe'ye Diego Perotti'nin dışında 24 yaşındaki santrfor Kemal Ademi'den de kötü haber geldi. Ademi'de ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı. Sezona 3 forvetle giren F.Bahçe'de bu sakatlığın ardından sadece tek golcü kaldı.

Samatta da Tanzanya Milli Takımı kampında sakatlık yaşamış ve geçen hafta, 3 maçta forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Kanarya'nın elinde santrfor olarak bir tek Papiss Cisse bulunuyor. (Sabah)

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