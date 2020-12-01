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Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de tek forvet Papiss Cisse kaldı

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Son dakika | Fenerbahçe'de tek forvet Papiss Cisse kaldı
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan sonra Kemal Ademi'nin de sakatlanması sonrası elde sadece golcü olarak Papiss Cisse kaldı.

Fenerbahçe'ye Diego Perotti'nin dışında 24 yaşındaki santrfor Kemal Ademi'den de kötü haber geldi. Ademi'de ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı. Sezona 3 forvetle giren F.Bahçe'de bu sakatlığın ardından sadece tek golcü kaldı.

Samatta da Tanzanya Milli Takımı kampında sakatlık yaşamış ve geçen hafta, 3 maçta forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Kanarya'nın elinde santrfor olarak bir tek Papiss Cisse bulunuyor. (Sabah)

Son dakika | Fenerbahçede tek forvet Papiss Cisse kaldı

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