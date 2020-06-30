Son Dakika | Fenerbahçe'de tatsız tablo! Tarihte ilk kez...
Fenerbahçe için son 5 hafta kritik önem taşıyor. Küme düşme hattında gezdiği geçen sezonu son bir atakla ligi 6. bitiren sarı lacivertli ekip, bu sezon yine aynı sırada olursa kulüp tarihinde ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında kalmış olacak.
Fenerbahçe, kalan 5 maçta üst sıralara tırmanamazsa profesyonel lig tarihinde kendi adına bir ilke imza atacak.
Sarı-lacivertliler, sezonu 6 veya daha aşağı bir sırada bitirirse, 1959'dan bu yana ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında kalmış olacak. Kanarya'nın, 2018-19 sezonu öncesi ilk 5 dışında kaldığı ilk sezon 2002-03...
Sarı-lacivertliler bu yılı 6. olarak tamamlarken, sonrasındak Daum ile şampiyon olmuştu.
EN KÖTÜ 10.'LUK
Kulüp tarihinin ligdeki en kötü sıralaması, 1980-81 sezonundaki 10'unculuk... 1987-88 sezonunda ise Fenerbahçe ligi 8. sırada bitirmişti.
Bu sezon 61.'si oynanan Profesyonel 1. Futbol Ligi'nde (Süper Lig) Kanarya'nın ilk 5 dışında kaldığı başka bir sezon bulunmuyor.
Sarı- lacivertliler, şu an bulunduğu 6. sıra veya daha aşağısında kalırsa, kulüp profesyonel lig tarihinde ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında olacak ve takım tarihe geçecek. (Sabah)
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