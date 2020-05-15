Son Dakika | Fenerbahçe'de tarihi divan kurulu toplantısı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kulübü bugün tarihinde bir ilki gerçekleştirecek... Sarı lacivertliler, koronavirüs pandemisi nedeniyle yüksek divan kurulu toplantısını online olarak gerçekleştirecek. Yasal olarak bu toplantıyı ileri bir tarihe erteleme imkanı olmasına rağmen, bu süreçte yüksek divan kurulu üyelerini bilgiden mahrum bırakmamak ve onların tecrübelerinden faydalanıp görüşlerini almak için bu yöntemi seçtiklerini belirten yöneticiler, 20 gün süren yoğun bir çalışmanın sonra tüm altyapıyı hazır hale getirdiler. Bu tarihi toplantı bugün saat 14.00’te başlayacak, 17.00’ye kadar sürecek.

Veda Küçük evden yönetecek

Divan Başkanı Vefa Küçük toplantıyı evinden yönetecek. Küçük’ün, kulübün kuruluş yıldönümü, 23 Nisan Bayramı ve salgın günlerinde F.Bahçe’nin aldığı önlemler hakkında konuşacağı öğrenildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan faaliyet raporunu okuyacak. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde Başkan Ali Koç hem gündeme dair açıklamalarda bulunacak hem de üyelerin sorularına yanıt verecek. Hem Kızılhan hem de Koç konuşmalarını, Ülker Stadı 1907 Tribünü’ne kurulacak platformda gerçekleştirecek. Toplantı Fenerbahçe Televizyonu ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.