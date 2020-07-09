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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de taraftarın ortak isteği! Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynasın...
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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de taraftarın ortak isteği! Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynasın...

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Fenerbahçe'nin 40'ına merdiven dayamış kaptanı Emre Belözoğlu yaptıklarıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen oynadığı süre zarfında takıma maksimum katkıyı veren kaptan, Gençlerbirliği mücadelesinde attığı nefis golle 1 puanı kurtaran isim oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre'nin 1 yıl daha oynamasını istiyor.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun 'futbola devam etmesi' bir kez daha gündemde.

39 yaşındaki yıldız, Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra attığı nefis golle takımını bir kez daha yenilgiden kurtardı.

Taraftarlar, Eylül ayında 40 yaşına girecek oyuncunun bir yıl daha oynamasından yana.

Sosyal medyada, "Yıllanmış şarap gibi", "Hamle oyuncusu olarak bile önemli katkı sağlar", "Bu takımda rahat oynar" yorumları yapıldı.

Tahir Karapınar da geçtiğimiz haftalarda, Emre'nin 1 yıl daha sahada kalması düşüncesinde olduğunu açıklamıştı. Emre ise kesin kararını sezon sonunda vereceğini söyledi. (Takvim)

 

Son Dakika | Fenerbahçede taraftarın ortak isteği Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynasın...

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