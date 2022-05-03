Son Dakika: Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Arda Güler iddiası! İsmail Kartal ve İsak Vural... "Fenerbahçe tarihinde olmamış bir şeydir..."

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Fenerbahçe Futbol Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

Akademinin hedefi, altyapıdan çıkan oyuncular, Arda Güler'in geleceğini, Başkan Ali Koç'un altyapıya bakışı, İsmail Kartal ile ilişkisi ve daha fazlası videomuzun tamamında.

"A TAKIMA GİDEN OYUNCULAR PRİM ALINCA ALT YAPIYA VERİYOR"

A Takıma giden oyuncularım var. Yukarda maç kazandıkları zaman bazen prim alıyorlar ve buraya belli paralar veriyorlar. Öyle bir zorunlulukları yok ama burayı seviyorlar. Altyapıdan çıktıklarını, burada onlar için fedakarlıklar yapıldığını, onlar için mücadele edildiğini biliyorlar. Onlar bizi çok iyi temsil edecek. Bizim burada kazandığımız paralar var ama duygu çok önemli.

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"ARDA GÜLER DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU OLACAK"

Arda Güler bizim elimizde büyüdü, dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Bu oyuncunun karakterinden de kaynaklanıyor. Önemli olan karakterdir, istemektir, oyunu sevmek ve fedakarlık. Arda bu konuda gerçekten kararlı ve futbolu çok seviyor. En üst seviyede oynamak istiyor, o hedefi koyduğunda dünya futbolunda çok başarılı olacağını düşünüyorum. Tahir Karapınar

"İSAK VURAL İÇİN BİRAZ SABIR GEREKİYOR"

İsak Vural, U19 takımımızın bir oyuncusu. A takımla da idmanlara çıkıyor, burada da oynuyor. Bir şeyi yıkıyoruz aslında biz. Fenerbahçe olarak bir şeyin öncülüğünü yapıyoruz. Fenerbahçe Kulübü her konuda, amatör branşlarda öncülük yapıyor. Altyapı konusunda da artık büyük ilgi çektiğini düşünüyorum. Arda'nın, İsak'ın, Muhammed'in, Osman'ın, Fatih'in, Melih'in... Sayamıyorum, çünkü çok fazla oyuncumuz var A Takım'da. Öncülük yapıyorlar bize. İsak Vural konusunda biraz sabır gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Onun da çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.

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"FENERBAHÇE TARİHİNDE OLMAMIŞTIR"

İsmail Kartal hocaya teşekkür ediyorum, ilk defa devre arası kampına 12 oyuncum gitti. Bu Fenerbahçe tarihinde olmamış bir şeydir. U19 Takımının bütün oyuncuları A Takımda idmana çıktı ve U17'den de oyuncu gönderiyoruz. Orayı görüp tanımalarını istiyoruz. Orası erişilmez bir yer değil, oyuncularımıza çalıştığında orada olabilirsin hissini vermek istiyoruz. İsmail hoca bu konuda bize çok yardım ediyor. Bazen biz hocam bu oyuncuyu al diyebiliyoruz, bize çok yardımcı oluyor. Tahir Karapınar

"ÇOK BÜYÜK BİR TESİS PROJEMİZ VAR"

Buraya geleni 2 sene oldu. Ali Koç bana çok güveniyor, altyapıya çok güveniyor. Başkan seçildiğinde en büyük hedefi altyapıda yenilik yapmak ve oyuncu oynatmaktı, 4 yıl olmuş bunları gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Şimdi çok büyük bir tesis projesi var, inşallah bunu da başarırız. Başkan bize çok ilgi gösteriyor. Maçlarımıza geliyor, izliyor, oyuncularla konuşuyor bu bizim için çok büyük özveri ve sevgi.

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DAKİKA DAKİKA TAHİR KARAPINAR RÖPORTAJI

00:00 Teaser

00:30 Açılış

01:45 Tahir Karapınar ve Ekibinin Misyonu

04:17 Fenerbahçe Futbol Akademisi

05:12 Fenerbahçe'deki Altyapı Eğitimi

07:12 Yarışmacı Antrenörlük&Yetiştirici Antrenörlük

08:23 Fenerbahçe Altyapısında Aidiyet...

10:10 A Takım Gidenler Prim Alınca Altyapıya Veriyor

11:40 Arda Güler Dünya Çapında Bir Oyuncu Olacak

13:00 U19 Takımın Şampiyonluk Yarışı

14:13 Isak Vural'da Sabır Gerekiyor...

15:24 İsmail Kartal'a Teşekkür Ediyorum

16:52 Ali Koç Bize Çok Güveniyor

17:44 Altyapı Konusunda Çok Büyük Destek Görüyoruz

19:40 Genç Oyunculara Mesajı...

24:10 Kapanış

Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

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