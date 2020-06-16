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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Tahir Karapınar için tarihi fırsat!
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tahir Karapınar için tarihi fırsat!

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Fenerbahçe, en son 2014-15 sezonunun başında Süper Kupa’yı kazandı, bir daha müzesine kupa götüremedi. Geçici olarak göreve gelen Tahir Karapınar, takımı zafere taşırsa 5 senelik hasrete son verecek.

Ersun Yanal görevden ayrıldıktan sonra Fenerbahçe 102 gün teknik direktörsüz kaldı. Birçok çalıştırıcının ismi Sarı- Lacivertliler ile anıldı.

Sürpriz bir şekilde göreve sezon sonuna kadar Tahir Karapınar getirildi. Karapınar, yeni sezondan itibaren altyapı koordinatörlüğüne getirilecek. Ancak şimdiden adını kulüp tarihine yazdırmak için önünde güzel bir fırsat var.

Fenerbahçe, 2014-15 sezonunun başında kazandığı Süper Kupa’dan beri başka bir zafer yaşayamadı. Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Ersun Yanal...

Kupalı hocalardan olacak

Sarı-Lacivertliler’de Süper Kupa’dan sonra önemli teknik adamlar görev alsa da tam 5 sene kupa kazanılamadı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı müzeye götürmek ‘olmazsa olmaz’. Eğer bu başarılırsa, Tahir Karapınar da geçici olarak geldiği görevde hem kariyerindeki ilk kupasını kazanacak hem de Fenerbahçe’nin ‘kupalı teknik adamları’ arasındaki yerini alacak. (Fanatik)

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