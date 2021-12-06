Son dakika: Fenerbahçe'de Szalai'nin Chelsea'ye mi gidiyor? Hocası açıkladı, gerçek ortaya çıktı...

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Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin yeni takımıyla ilgili çok çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Szalai'yle Premier Lig devi Chelsea'nin ilgilendiği iddia edilmişti ancak Fenerbahçe bu iddiayı yalanlamıştı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Attila Szalai'nin ilk 11'de olmayışı ile ilgili yazılan; içeriği transfer iddialarına dayandırılan ve herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi için kulübede tutuluyor denilen haber, baştan aşağı yalandır" ifadeleri kullanılmıştı.

HOCASI "CHELSEA'YE GİDECEK" DEDİ AMA...

Szalai için Fenerbahçe'de bu açıklama gelmesine karşın, Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Szalai için flaş bir iddia ortaya attı. İtalya'da bir etkinliğe katılan Rossi, Szalai'nin Chelsea'ye gideceğini bildiğini söyledi.

"İtalya'da forma giyebilecek Macar futbolcular var mı?" sorusuna Marco Rossi, "İsim vermek istemem ama illa bir isim vermem gerekirse Attila Szalai derim. İtalya'da oynayabilecek kapasitede. Şu an Fenerbahçe'de oynuyor ancak bildiğim kadarıyla Chelsea'ye gidiyor. İspanyol kulüpleri olmak üzere birçok takım tarafından takip ediliyor ancak benim bildiğim transferi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA YOK!

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Rossi'nin iddiasına rağmen Szalai'nin transferine dair resmi bir gelişme bulunmamakta.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Fenerbahçe'nin Szalai için Chelsea ile herhangi bir anlaşmaya varmadığı ifade edildi.

RİZE MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Çaykur Rizespor maçında 3 hafta sonra 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki stoper, yaptığı kritik hamlelerle de göz doldurdu.

Karşılaşmanın hem ilk hem ikinci yarısında net gol pozisyonlarını önleyen Macar stoper, sarı-lacivertli taraftarlardan da övgü aldı.

Ayrıca hamle yaparak girdiği kritik bir pozisyonun ardından sevinmedi ve ortaya koyduğu hırs da dikkat çekti.

SERDAR DURSUN'A ASİST YAPTI

Szalai, savunmadaki performansının dışında Fenerbahçe'nin ikinci golünde de asisti yapan isim oldu. Golü atan isim ise Serdar Dursun oldu.

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Süper Lig kariyerideki ilk asistini Çaykur Rizespor maçında yapan Attila Szalai, Temmuz 2020'den bu yana sarı-lacivert formayla akan oyunda gol pası veren ilk stoper oldu.

2025’e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Szalai bu sezon 21 maçta forma giyip 2 asist yaptı.

ATTİLA SZALAİ KİMDİR? | TRANSFERMARKT'A GÖRE DEĞERİ 11 MİLYON EURO

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte’de dünyaya gelen Atilla Szalai, futbol hayatına Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien’in altyapılarında adım atarken profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II’de başladı. Daha sonrasında Mezokövesd Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı. Atilla Szalai, Macaristan A Milli Takımı’nda 8 maça çıkıp, Macaristan U-21 Milli Takımı’nda oynadığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Macaristan U-19 Milli Takımı’nda 13 maçta oynadı ve Macaristan U-16 Milli Takımı’nda ise 1 maçta süre aldı. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 11 milyon euro.