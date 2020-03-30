Son Dakika: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kostas Sloukas transferini açıkladı

Spor Arena Dış Haber | Olympiakos Başantrenörü George Bartzokas, Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın transferi hakkında konuştu.

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Bartzokas, ''Eğer Kostas'ı transfer etme şansımız varsa gözüm kapalı alırım. Burayı gayet iyi biliyor, yaşı da iyi. Kalitesini söylemeye bile gerek yok. Önce Fenerbahçe'deki mali durumun nasıl olacağına bakmamız gerekiyor. Söylentiler var, farkındayım. Sloukas'ı Olympiakos'a istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Yunanistan'da çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin mali sıkıntı içinde olduğu ve bu sebepten dolayı bazı oyuncularla yolların ayrılacağı belirtiliyor.





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