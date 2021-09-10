MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de Steven Caulker oynamadan ne kadar kazandı?
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Steven Caulker oynamadan ne kadar kazandı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Steven Caulker oynamadan ne kadar kazandı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'de Steven Caulker oynamadan ne kadar kazandı?

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak kadroda düşünmediği için Gaziantep FK'ya kiraladığı Steven Caulker, sarı lacivertlilerden hiç süre almadan 450 bin euroyu cebine koyacak.

Fenerbahçe , Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Caulker'ı kadrosuna katmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Vitor Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı. Bu gidiş F.Bahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı. Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin Euro ödeme yaptı.

Gazianntep, Caulker'ın ücretinin 800 bin Euro'sunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro'yu Fenerbahçe verecek. Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin Euro çıkmış oldu.

Son Dakika: Fenerbahçede Sinan Gümüş kararı Lisansı çıktı ama...
Son Dakika: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş kararı! Lisansı çıktı ama...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi