Son dakika: Fenerbahçe’de son gün sürprizi Diego Costa

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Fenerbahçe’de taraftarlar ve camia bugün sona erecek ara transfer döneminde takımda en önemli eksik olarak öne çıkan sol bek ve santrfor için sürpriz bekliyor. Sarı lacivertlilerin bir diğer Süper Lig ekibi olan Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı’yı takas yoluyla kadrosuna katmak için yaptığı görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

SiNAN VE BURAK ÖNERiLiYOR

U21 Milli Takımı’nda da oynayan genç yıldız adayının yanı sıra bir başka sol bek adayı ise Uğur Çiftçi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu için Sivasspor’un 3 milyon Euro istemesi yüzünden geçtiğimiz hafta tıkanan transfer görüşmeleri için son çabalar bugün son saatlere kadar sürecek. Fenerbahçe’nin her iki yerli transferi için de Sinan Gümüş, Burak Kapacak’ı önerdiği edinilen bilgiler arasında.

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COSTA HAYALi SÜRÜYOR

Gol noktası için ise Fenerbahçe kulislerinde Diego Costa’nın adı geçerken zor olsa da bu transfer için de son çabaların harcanacağı öğrenildi. İspanya Milli Takımı formasıyla 24 mata 10 gol atan yıldız oyuncu için bugün son görüşmeler yapılacak.