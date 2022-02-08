Son dakika: Fenerbahçe’de son gün sürprizi Diego Costa

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'#Galatasaray
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
İbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacakİbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak#İbrahim Kalın
Bu kadarına pes Astrolojik kürtajBu kadarına pes! Astrolojik kürtaj#Astroloji
Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimlerErdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?#Savcı Sayan
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Millilik lisansı iptal edilecekBakan Kasapoğlu açıkladı: Millilik lisansı iptal edilecek#Derya Büyükuncu
Katillerin ifadeleri ortaya çıktı: Korkunç cinayette racon iddiasıKatillerin ifadeleri ortaya çıktı: Korkunç cinayette racon iddiası#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
Ne çok sevmişim ben seni meğer...'Ne çok sevmişim ben seni meğer...'#Ece Erken
Süper Lig ekibi, genç futbolcu Aziz Aksoya silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladıSüper Lig ekibi, genç futbolcu Aziz Aksoy'a silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı#Aziz Aksoy
Emine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyorEmine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyor#Emine Erdoğan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe’de son gün sürprizi Diego Costa

#Transfer#Diego Costa#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçe’de son gün sürprizi Diego Costa
Süleyman Arat

Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona ererken, taraftarlar ve camia takviye için umutlu. Sol beke transfer için Eren Elmalı ve Uğur Çiftçi için temaslar hızlandırılırken, gol sıkıntısını gidermesi beklenen Diego Costa için de bugün son kez görüşme yapılacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de taraftarlar ve camia bugün sona erecek ara transfer döneminde takımda en önemli eksik olarak öne çıkan sol bek ve santrfor için sürpriz bekliyor. Sarı lacivertlilerin bir diğer Süper Lig ekibi olan Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı’yı takas yoluyla kadrosuna katmak için yaptığı görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

SiNAN VE BURAK ÖNERiLiYOR 

U21 Milli Takımı’nda da oynayan genç yıldız adayının yanı sıra bir başka sol bek adayı ise Uğur Çiftçi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu için Sivasspor’un 3 milyon Euro istemesi yüzünden geçtiğimiz hafta tıkanan transfer görüşmeleri için son çabalar bugün son saatlere kadar sürecek. Fenerbahçe’nin her iki yerli transferi için de Sinan Gümüş, Burak Kapacak’ı önerdiği edinilen bilgiler arasında.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kim Min-Jaeye İtalyan ekibinden teklifKim Min-Jae'ye İtalyan ekibinden teklifHaberi görüntüle

COSTA HAYALi SÜRÜYOR

Gol noktası için ise Fenerbahçe kulislerinde Diego Costa’nın adı geçerken zor olsa da bu transfer için de son çabaların harcanacağı öğrenildi. İspanya Milli Takımı formasıyla 24 mata 10 gol atan yıldız oyuncu için bugün son görüşmeler yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Diego Costa#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ

BAKMADAN GEÇME!

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ