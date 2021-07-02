Son Dakika: Fenerbahçe'de Slaven Bilic ihtimal! Bugün veya yarın yeni teknik direktör açıklanabilir...

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat, Fenerbahçe'de büyük bir merakla beklenen yeni teknik direktör konusu ile ilgili Spor Arena'da değerlendirmelerde bulundu.

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Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışının son viraja girdiğini belirten Arat, "Fenerbahçe Yönetimine hak vermek gerekiyor, iyi bir hoca arıyorlar. 3 yıldır başarısız oldular ve yeni bir hata istemiyorlar. Başarılı, kariyerli ve taraftarın itiraz etmeyeceği bir isimle anlaşmak istiyorlar. Futbol şubesinden artık bizzat başkan Ali Koç sorumlu olacak. Bugün veya yarın teknik direktör belli olacak, bunun için lojistik çalışmalar başladı ama yakın bir Avrupa ülkesi olsa böyle bir çalışma olmazdı. Çin'de çalışan Slaven Bilic'in önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin başına geçebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.