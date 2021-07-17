Son Dakika: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Marcel Tisserand sınıfı geçti

Spor servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası kampındaki 12 günlük çalışmanın ardından Romanya 2. Ligi ekibi Csikszereda ile oynanan özel maçta hem oyun sistemi hem de bazı futbolculara yönelik kafasındaki soru işaretlerini giderme yolunda önemli adımlar attı.

Önceki gün oynanan karşılaşmada, özellikle ilk yarıdaki hareketli oyunu ve şutlarıyla Sinan Gümüş ‘gönderilecekler’ listesinden adını büyük ölçüde sildirirken, ikinci devre defansın sağında oynayan Tisserand da hatasız oyunuyla beraber takımda kalma ihtimalini güçlendirdi. Tisserand’ın en büyük kozu, savunmanın her tarafında oynayabilmesi.

SAMATTA YİNE BEKLENENİ VEREMEDİ

Novak, Lemos, Zajc ve Samatta bekleneni veremeyen isimler arasında yer alırken, Pereira’nın yeni transferlerden Caulker ve Serdar Dursun hakkındaki kararı 1-2 maç daha izledikten sonra vereceği öğrenildi.

Avrupa kulüplerinden gelen cazip tekliflere “Evet “ denilmezse Szalai’nin yanında Serdar Aziz’in mi yoksa Caulker’ın mı forma giyeceği de zaman içinde netleşecek.

Aynı şekilde Mesut Özil, Pelkas, İrfan Can, Ozan Tufan, Mert Hakan, Gustavo, Sosa’nın yer aldığı zengin orta saha için de Pereira’nın karar vermesi bir hayli zor olacak gibi.

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