Son Dakika: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş kararı! Lisansı çıktı ama...

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen Sinan Gümüş, kadro dışı kalmıştı.

Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'dan gelen teklifleri elinin tersiyle iten Sinan Gümüş, sarı lacivertli formyla 20 maça çıktı. 3 gol atan Sinan bir de asist yaptı.

SİNAN GÜMÜŞ'E FUTBOL YASAĞI! LİSANSI ÇIKTI AMA...

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin önerdiği takımları geri çeviren Sinan Gümüş, kendi anlaştığı Kasımpaşa da veto edilince futbola uzak kaldı.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizinde son sözü sarılacivertli yönetim söyledi. Kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncu, bizzat Başkan Ali Koç'un ilettiği, Almanya ve Karagümrük'ten gelen bonservisli teklifleri geri çevirmişti.

Transferin son günlerinde ise Kasımpaşa ile anlaşan Sinan'a bu sefer F.Bahçe kapıları kapattı ve tecrübeli futbolcu mecburen kaldı!

Buna göre 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansı çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek, 500 bin Euro'luk yıllık ücretini ise almaya devam edecek.