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Haber Giriş: 27.06.2020 - 18:03,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Simon Falette maç kadrosundan çıkarıldı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Simon Falette maç kadrosundan çıkarıldı!
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Fenerbahçe'de Simon Falette, adalesindeki sertleşmeden dolayı tedbir amaçlı Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesi Simon Falette şoku yaşandı.

Arka adelesinde sertleşme olan tecrübeli stoper tedbir amaçlı Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin stoper ikilisi Serdar Aziz,Luiz Gustavo şeklinde olacak.

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