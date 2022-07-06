Son Dakika: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Willian Arao, Alex Kral ve Vinicius Souza...

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Fenerbahçe 'de orta saha transferi için hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği liste ile harekete geçen yönetim, orta saha transferini kısa süre içerisinde tamamlamak istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Kanarya'nın gündemine gelen 3 isim var: Willian Arao, Alex Kral ve Vinicius Souza... İşte sarı lacivertli takımda orta saha transferinde adı geçen isimler için son durum...

FLAMENGO'NUN ARAO KURNAZLIĞI

Willian Arao’nun ayrılma talebini Flamengo Yönetimi’ne bildirmesi sonrası, Sarı-Lacivertliler hemen harekete geçti. Brezilya’ya ilk teklif gönderildi. Buna göre 4 taksitle ödenecek şekilde 4 milyon Euro önerildiği kaydedildi. Kırmızı-Siyahlılar, fazla düşünmeden bunu geri çevirdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo, Arao’yu satmaya hazır. Ancak Jorge Jesus’un 29 yaşındaki oyuncuyu çok istediğini bilen Brezilya ekibinin yönetimi, bunu fırsata çevirip, mümkün olduğunca fazla para koparmaya çalışıyor. Fenerbahçe ile Flamengo arasındaki pazarlıkların sıkı bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok istemesi, yönetimin en önemli kozu. Ancak Flamengo ile yapılan görüşmeler kolay geçmeyecek gibi görünüyor.

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ALEX KRAL BEDAVA

Sarı-Lacivertliler, Alex Kral’ı gündemine alıp şartlarını araştırmıştı. Spartak Moskova’nın yüksek talepleri sonrası hem Fenerbahçe hem de Hertha Berlin geri adım atmıştı. Ancak FIFA’nın, Rusya’daki yabancı oyunculara 1 yıllığına başka ülkelerdeki takımlarla anlaşma şansı tanıması sonrası işler değişti. Çek medyasında yer alan haberlere göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezonda Spartak forması giymeyeceğini Rus ekibine bildirdi. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Hertha’nın yeniden Kral için çalışmalara başladığı belirtildi. West Ham geçen sezon yıldız futbolcuyu kiralamak için 5.2 milyon Euro ödemişti. Ancak FIFA’nın oyunculara tanıdığı bu hak sonrası Rus ekibine çok az bir ödeme yapılacak olması, Alex Kral’ın taliplerinin artmasına neden olabilir.

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VINICIUS'A İKİ YENİ TALİP

Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe ve Celtic arasında kıyasıya bir yarış vardı. Vinicus’un kulübü Lommel, Sambacı için daha önce yapılan 4 milyon Euro’luk teklifi geri çevirmişti. Ancak Belçika ekibinin, 23 yaşındaki futbolcunun kesin bir şekilde ayrılmak istemesi sonrası çark ettiği belirtildi. Lommel’in, zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla Vinicius’u kiralamaya bile sıcak baktığı öne sürüldü. Ancak yaşanan bu güzel gelişmenin olumsuz etkileri de oldu. Bundesliga’ya geri dönen Schalke ile İspanyol ekibi Real Betis’in de 23 yaşındaki yıldıza imza attırmak için hakerete geçtiği öğrenildi. Taliplerin artması, Vinicius Souza’nın maddi beklentilerinin yükselmesine neden olabilir. Fenerbahçe, genç oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.