Son Dakika: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Vedat Muriqi'den Emre Belözoğlu'na telefon...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı lacivertlilerin kasasına 18.50 milyon Euro girmişti.

Vedat, bu sezon Immobile ve Joaquin Correa'nın gerisinde kaldı ve skora çok fazla katkı veremedi. Lazio formasıyla 22 lig maçında bir gol atabilen Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmek istediği ve Emre Belözoğlu'na telefon açtığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

Vedat Muriç'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi.

Emre Belözoğlu'nun da Vedat Muriç'e çok olumlu yaklaştığı ve konuyu yönetimle paylaştığı da gelen haberler arasında. Ancak Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.

Takvim'in haberine göre UEFA ile FFP anlaşması devam eden Fenerbahçe'nin, Vedat'ın yıllık ücretini vermeyi kabul edeceği, makul bir kiralama fiyatı ile Lazio'nun kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiraladığı gibi Fenerbahçe de Vedat Muriqi'yi transfer edebilir. Burada Vedat Muriqi'nin senelik ücretini Fenerbahçe karşılayacak, Lazio da düşük bir kiralama ücreti isteyebilir.

Kosovalı golcü Vedat Muriqi, bu sezon Serie A'da 22 maçta forma giydi. 1 gol atabilen Vedat, bir de sarı kart gördü. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 181 dakika forma giyen Vedat Muriqi skora katkı veremedi.

Vedat Muriqi, Lazio formasıyla İtalya Kupası'nda 2 maçta 1 gol attı. Bİr de asist yapan Vedat Muriqi İtalya Kupası'nda da 180 dakika forma giydi.

Vedat Muriqi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Zenit, Brügge ve Dortmund maçlarında forma giymişti.