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Son Dakika: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Joachim Löw'den Ali Koç'a cevap...

#Fenerbahçe#Joachim Löw#Ali Koç
Son Dakika: Fenerbahçede sıcak saatler Joachim Löwden Ali Koça cevap...

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal mesaiye başladı. İsmail Kartal kararı sonrası taraftarın eleştiri hedefi haline gelen Ali Koç ve yönetim yeni sezon için hoca arayışlarını iki isim üzerinden yürütüyor. Dün Almanya'da Joachim Löw ile görüşen Ali Koç, bugün de Portekiz'e giderek Jorge Jesus ile masaya oturacak. Ali Koç ile masaya oturan Löw ilk kararını verdi.

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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımda sezon sonuna kadar İsmail Kartal teknik direktörlük görevini üstlenirken, başkan Ali Koç yeni yapılanma için Avrupa turuna çıkmıştı. Ali Koç'un ilk durağı Joachim Löw için Almanya oldu.

Sabah'ın haberine göre; İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinden sonra taraftarın tepkisiyle karşılaşan Ali Koç, yeni sezon için hoca arayışlarına devam ediyor. İki isim üzerinden yürüyen Ali Koç, önce Löw ile görüştü. Bugün de Portekizli hoca Jorge Jesus ile görüşecek.

Löw ile bir süredir görüşme gerçekleştiren Ali Koç, geriye kalan sezon için Alman hocayı ikna edememişti. Sezon yarısında takım çalıştırmak istemeyen Löw bu isteği reddetmişti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Alman teknik adam ile ülkesinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. İlk buluşmanın olumlu geçtiği ve 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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B PLANI JORGE JESUS

Tarafların bir kez daha bir araya geleceği ifade edildi. Almanya'dan pozitif izlenimlerle ayrılan Ali Koç'un ikinci durağı ise Lisbon şehri oldu.

SÜRECİ FAZLA UZATMAK İSTEMİYOR

Benfica ile sözleşmesini bitiren Jorge Jesus ile bugün bir araya gelmesi beklenen başkan Koç, Portekizli teknik direktörle şartları masaya yatıracak. Bu görüşme trafiğinin ardından sarı-lacivertli yönetim yol haritasını belirleyecek.

Yönetim, gelecek sezon için Löw veya Jesus arasında tercih yapacak. Süreci fazla uzatmak istemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon için kariyerli bir hocayla el sıkışıp transfer planlamasını da ona göre yapmayı düşünüyor.

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