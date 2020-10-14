Son Dakika | Fenerbahçe'de Shaqiri gerçeği ortaya çıktı! Meğer transferi...

Transfer döneminde fırtına gibi esen ve kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin imzası, son anda yattı.

Sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldızın kiralanması için İngilizlerle anlaştığı belirtildi. Shaqiri'yi de ikna eden yönetim tam transferi bitirecekken şok bir haberle sarsıldı.

7-2'NİN ARDINDAN FİKRİ DEĞİŞTİ

Alınan bilgilere göre Liverpool'un hocası Jürgen Klopp son anda kadro planlamasını değiştirdi. Başarılı hocanın 4 Ekim'de 7-2 kaybedilen Aston Villa maçı sonrasında başta Shaqiri olmak üzere bazı isimlerin kiralanması konusunda geri adım attığı belirlendi.

İddialara göre Shaqiri'yi İstanbul'a bekleyen Fenerbahçe yönetimi adeta şok oldu. Ancak sarı-lacivertlilerin devre arasında yeni bir hamle yapacağı da öğrenildi.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...