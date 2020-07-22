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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de sevindiren sakatlık! Luiz Gustavo'nun sorunu para değil
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Futbol
Haber Giriş: 22.07.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de sevindiren sakatlık! Luiz Gustavo'nun sorunu para değil

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Son dakika | Fenerbahçe'de sevindiren sakatlık! Luiz Gustavo'nun sorunu para değil
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Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun Beşiktaş derbisinde oynamaması, idmanlara çıkmaması, ayrılacağı yorumlarını beraberinde getirdi ama sıkıntısının sadece sakatlık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi öncesinde sakatlanan Luiz Gustavo'nun antrenmanlarda yer almaması, akıllara "Kruse gibi Gustavo da ödeme sorunu nedeniyle ayrılacak mı?" sorusunu getirdi.

Kulüp yetkilileri, oyuncunun alt adalesinde zorlanma olduğunu, derbi sabahı sahaya çıkabilmek için kendisini zorladığını ancak ağrıları devam edince oynatılamadığını ifade ettiler.

Brezilyalı, Rize maçında sahaya çıkmak için tedavisini sürdürüyor. Gustavo'yu yakından tanıyanlar ise "Para konusunu bahane edip takımı bırakacak karakterde biri değil. Başkan Ali Koç'la arasında çok özel bir ilişki var. Burada olmaktan memnun" yorumu yaptılar.

Gustavo, sezon başında Fransız kulübü Marsilya'dan 6.5 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. (Sabah)

Son dakika | Fenerbahçede sevindiren sakatlık Luiz Gustavonun sorunu para değil

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