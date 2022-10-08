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Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'dan ayrılık sinyali! 'Beşiktaş veya Galatasaray olabilir...'

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#Fenerbahçe#Transfer#Serdar Dursun
Son dakika: Fenerbahçede Serdar Dursundan ayrılık sinyali Beşiktaş veya Galatasaray olabilir...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 10:15

Fenerbahçe'de bu sezon Jorge Jesus'tan forma şansı bulayanan ve UEFA listesinde de yer almayan Serdar Dursun, bu durumun devam etmesi halinde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, bu sezon Jorge Jesus'tan forma almakta zorlanıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde şans bulan ancak transferlerin yapılmasının ardından UEFA kadrosuna alınmayan ve Süper Lig'de de 4 maçta yalnızca 148 dakika süre alan Serdar Dursun takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Sabah'a konuşan Serdar; "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir." dedi.

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"LUCESCU BİZZAT İSTEDİ AMA GİTMEDİM"

Yaz transfer döneminde Dinamo Kiev'den teklif aldığını da belirten 30 yaşındaki golcü oyuncu; "Lucescu beni bizzat istedi. Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim." diye konuştu.

GEÇEN SEZON 15 GOL 4 ASİST

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Serdar Dursun geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 37 maça çıkmıştı. Tecrübeli forvet 15 gol atıp 4 de asist yaptı. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta şans bulan Serdar 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Transfer#Serdar Dursun

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