Son Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun sevinci!

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Süper Lig’in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da GZT Giresunspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Medipol Başakşehir maçına ilk 11’de başlayan oyuncular, saat 11.00’da başlayan antrenmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma, koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Şut ve pas çalışmalarının ardından antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

SERDAR DURSUN SEVİNCİ



Öte yandan sakatlığını atlatan Serdar Dursun takımla çalışmalara başlarken, Miha Zajc ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa’nın tedavilerine devam edildi.



Sarı lacivertli ekip, 22 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmayla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.