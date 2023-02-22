Son Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun rest çekti: "Forma yoksa beni bırakın"

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Teknik direktör Jorge Jesus’un fazla şans vermediği Serdar Dursun için ara transfer döneminde birçok ülkeden teklif gelmişti. Bu teklifler oyuncu ya da kulüp tarafından yeterli bulunmamıştı. Rusya Premier Lig takımlarından Khimki, kendi ülkelerinde yarın kapanacak transfer dönemi öncesi Serdar için resmi girişimi yaptı. Fenerbahçe’ye 1 milyon euro öneren Rus kulübü, oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro maaş teklif etti.

Serdar Dursun'un adı transferde Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Golcü futbolcunun adı önceki gün Polonya ekibi Rakow Czestochowa'yla anılmıştı.

Hatta Serdar Dursun için ciddi bir teklif hazırlığında olan Rakow'un yöneticisi transfer ilgilerini doğruladı. Vladislavs Gutkovskis'e alternatif arayan Rakow'un yöneticilerinden Wojciech Cygan, Sports Channel'da yaptığı açıklamada Serdar Dursun'a ilgi duyduklarını açıkladı.

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YÖNETİCİ DOĞRULADI

Hatta Serdar Dursun için ciddi bir teklif hazırlığında olan Rakow'un yöneticisi transfer ilgilerini doğruladı. Vladislavs Gutkovskis'e alternatif arayan Rakow'un yöneticilerinden Wojciech Cygan, Sports Channel'da yaptığı açıklamada Serdar Dursun'a ilgi duyduklarını açıkladı.

Cygan, "Gerçek şu ki Serdar Dursun gerçekten de düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Daha geniş bir forvet hattı düşünüyoruz. Transferde neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu sezon Batshuayi, Pedro, King transferleri sonrasında 5. forvet konumuna düşen Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

Joao Pedro'nun da sakatlığını atlatıp erkenden takıma dönmesiyle forma şansı iyice azalan tecrübeli golcünün, yönetime "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Bu sezon toplam 16 resmi maçta süre alabilen 31 yaşındaki forvet, 10 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi eleme ve 2 de Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasına çıktı.