Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun için sürpriz transfer iddiası! İtalya Serie A'dan talip...

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Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak gelen Serdar Dursun için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Portekizli gazeteci Pedro Almeida, Serdar Dursun'a İtalya Serie A ekibi Venezia'nın talip olduğunu ve iki kulübün resmi görüşmeler yürüttüğünü iddia etti.

BEDELSİZ GELDİ, 3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Darmstadt ile sözleşmesi sona eren ve başka Süper Lig kulüpleriyle de ismi geçen Serdar Dursun, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 30 yaşındaki golcü futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

14 MAÇTA 5 GOL, 28 DAKİKADA HAT-TRICK

Fenerbahçe formasıyla 14 lig maçında süre alan Serdar Dursun, 5 gol atıp 1 de asist yaparak takımına katkı verdi. Serdar, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile Kadıköy'de oynanan maçta oyuna sonradan dahil olup 28 dakikada hat-trick yapmıştı.

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MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çeken Serdar, Ay-yıldızlı formaya kavuşmuş ve Letonya maçında gol sevinci de yaşamıştı.

VENEZIA'NIN KADROSUNDA 5 FORVET VAR

İtalya Serie A'da 17 puanla 16. sırada bulunan Venezia'nın kadrosunda forvet olarak Thomas Henry, David Okereke, Francesco Forte, Riccardo Bocalon ve Gianmarco Zigoni var. Transfer gerçekleşmesi halinde Serdar Dursun takımın 6. forveti olacak.

335 MAÇTA 114 GOL, 36 ASİST

Daha önce Hannover 96, Eskişehirspor, Denizlispor, fatih Karagümrük, Freuther Fürth ve Darmstadt formaları giyen Serdar Dursun, toplamda 335 maça çıkıp 114 gol attı, 36 da asist yaptı.