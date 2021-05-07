Son Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mbwana Samatta, Ankaragücü maçı kadrosunda yok!

Süper Lig'de Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıkladı.

Mbwana Samatta ile sakatlığı devam eden Serdar Aziz, sarı-lacivertlilerin kafilesinde yer almadı.

Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti de kadroda bulunmuyor.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;

Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse.