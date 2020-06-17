Son Dakika | Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sakatlık durumu...
Trabzonspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz'in tedavisine başlandığı, Kasımpaşa maçında sahada olup olmayacağının belirsiz olduğu kaydedildi.
Spor Arena / Süleyman ARAT - Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in tedavisine başlandı.
Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz, dizindeki ağrı nedeniyle takımdan ayrı özel programla çalıştı.
Milli oyuncunun, Kasımpaşa maçında sahada yer alıp almayacağının henüz netleşmediği belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle