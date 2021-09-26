Son dakika: Fenerbahçe’de Serdar Aziz seferberliği! Pereira defans kurgusunu değiştirecek...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Domatesin zam yolculuğu Tarladan markete ikiye katlanıyorDomatesin zam yolculuğu! Tarladan markete ikiye katlanıyor#Domates
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Yeni nesil çiftçi Sosyal medya mutlu etmedi baba mesleğine döndüYeni nesil çiftçi! Sosyal medya mutlu etmedi baba mesleğine döndü#Çiftçi
Başpiskopos bir İstanbul çocuğu Bağnazların hücmuna uğradıBaşpiskopos bir İstanbul çocuğu! Bağnazların hücmuna uğradı#Belgrad
TEKNOFESTte önemli mesajlar: Türk astronot buradan çıkacakTEKNOFEST'te önemli mesajlar: Türk astronot buradan çıkacak#TEKNOFEST
Akşener’in başbakanlık çıkışıyla akla gelen ilk soruAkşener’in başbakanlık çıkışıyla akla gelen ilk soru#Meral Akşener
İcrayla çocuk görme devri artık bitiyorİcrayla çocuk görme devri artık bitiyor#Yargı Reformu
Frank Sinatra bu New York’u görse...Frank Sinatra bu New York’u görse... #New York
Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldımYaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldım#Seda Demir
UEFAda beni azarlayan o adamın yüzünü görmek isterdimUEFA'da beni azarlayan o adamın yüzünü görmek isterdim#Simone De Beauvoir
Çirkin olayda flaş gelişme Aynı skandala daha önce de imza atmış...Çirkin olayda flaş gelişme! Aynı skandala daha önce de imza atmış...#Engelliler
Almanyada kıran kırana yarış Türk Armin arayı kapattıAlmanya'da kıran kırana yarış! Türk Armin arayı kapattı#Almanya
Kumanyalar, fotoromanlar, şarkılar... Baştan sona bir hikayeKumanyalar, fotoromanlar, şarkılar... Baştan sona bir hikaye#Suzan Kardeş
Adana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı Beşiktaş maçında olay olmuştuAdana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı! Beşiktaş maçında olay olmuştu#Balotelli
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe’de Serdar Aziz seferberliği! Pereira defans kurgusunu değiştirecek...

#Fenerbahçe#Serdar Aziz#Pereira
Son dakika: Fenerbahçe’de Serdar Aziz seferberliği Pereira defans kurgusunu değiştirecek...

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu bugün belli olacak.

Haberin Devamı

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de, hafta içi oynanan GZT Giresunspor maçının 60. dakikasında sakatlanarak çıkan Serdar Aziz’in bugün oynanacak Atakaş Hatayspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferber oldu.

KURGU DEĞiŞEBiLiR

Kritik karşılaşmada oynayıp oynamayacağı maç saatinde doğru yapılacak son kontrole kalan Serdar Aziz’in olası yokluğunda defans kurgusu tamamen değişecek. Sarı lacivertlilerde, Tisserand ve Sangare’nin de sakat olması nedeniyle kadroda sağ stoper oynayacak oyuncu bulunmuyor.

Emre Belözoğlundan Çaykur Rizespor açıklamasıEmre Belözoğlu'ndan Çaykur Rizespor açıklaması!

JOKER MİN-JAE KİM

Serdar Aziz’in ağrıları geçse de riske edilmemesi durumda görevi büyük olasılıkla Kim Min-Jae üstlenecek.

Giresunspor maçında Serdar Aziz oyundan çıktıktan sonra da ondan boşalan yeri dolduran Güney Koreli futbolcunun en büyük avantajı sağ ayaklı bir stoper olması.

Serdar Aziz’in olası yokluğunda defans kurgusunun Kim-Szalai-Novak olarak şekillenmesi en kuvvetli ihtimal olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı
Watford 1-1 Newcastle United / Maçın özeti ve golleri

Watford 1-1 Newcastle United / Maçın özeti ve golleri

Son dakika: Fenerbahçe’de Serdar Aziz seferberliği Pereira defans kurgusunu değiştirecek...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Serdar Aziz#Pereira