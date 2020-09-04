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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un görevine Erol Bilecik getirildi!
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Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un görevine Erol Bilecik getirildi!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un görevine Erol Bilecik getirildi!
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Fenerbahçe, istifa eden Semih Özsoy'un yerine başkan vekilliğine Erol Bilecik'in getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz.

Son Dakika | Fenerbahçede Semih Özsoyun görevine Erol Bilecik getirildi

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