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Son Dakika | Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un görevine Erol Bilecik getirildi!
Fenerbahçe, istifa eden Semih Özsoy'un yerine başkan vekilliğine Erol Bilecik'in getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz.
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