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Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Selçuk Şahin dönemi!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Selçuk Şahin dönemi!
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Fenerbahçe'nin bir döneme damgasını vuran futbolcularından Selçuk Şahin, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun artık gözü kulağı olacak.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe'nin bir döneme damgasını vuran futbolcularından Selçuk Şahin, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun artık gözü kulağı olacak.

Sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Şahin, bundan sonra tüm mesaisini Fenerbahçe için harcayacak.

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yürütecek olan genç spor adamı, Sarı-Lacivertli takım için gelecek vaat eden isimlerin de peşinde koşup, Fenerbahçe'ye ve Türk Futbolu'na kazandırılmaları yönünde büyük emek verecek. (Fanatik)

 

Son Dakika | Fenerbahçede Selçuk Şahin dönemi

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