Son dakika: Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Joachim Löw açıklaması!

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Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki, TV100'e Galatasaray derbisi, derbinin hakemi Atilla Karaoğlan, Mesut Özil, Arda Güler, İsmail Kartal ve Joachim Löw ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları

"DERBİNİN FAVORİSİYİZ"

Samandıra ve yönetimdeki ortam, gerek tribündeki ortam, her şey bizim lehimize görünüyor. Sonuçta derbinin her zaman favorisi Fenerbahçe'dir, iyi giderken de kötü giderken de böyledir.. Ara sıra düşeriz kalkarız ama işler derbiye geldiği zaman Fenerbahçe'nin büyük genleri ortaya çıkar. Trabzonspor maçındaki gibi ilginç bir hakem faciası yaşamazsak derbinin favorisiyiz. İnşallah kazanacağız.

"ATİLLA KARAOĞLAN AÇIKLANDIĞINDA GARİPSEDİK"

Atilla Karaoğlan, ilk açıklandığında biz garipsedik. Normal olamayan bir prosedür uyguladı MHK. Biz daha önce Ali Şansalan ve Zorbay Küçük ile endişelerimiz vardı ve dile getirdik. Bunlar da gerçek çıktı. Bu hakemle ilgili bir şey demek istemiyorum, negatif bir geçmişi yok. Çıktı maçını iyi yönetti, ama tabii ki yine de enteresan bir durum. Gözlerimiz üzerinde olacak. Normal olmayan bir prosedür. Kendi kariyeri için, Türk futbolunun marka değeri için, böyle bir derbi için hayatının performansını sergileyeceğini umut ediyorum.

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"VITOR PEREIRA SONRASI HATA LÜKSÜMÜZ YOKTU"

Vitor hoca ile yolları ayırdıktan sonra hata yapma lüksümüzün olmadığının farkındaydık. Bundan dolayı İsmail Kartal ile oturduk, konuştuk. Kendisi sağ olsun bu zor zamanda görevi kabul etti, herkes kabul etmeyebilirdi. Teşhisi çabuk koydu. Hakkaniyetli bir 11 çıkartır hoca, isme, kariyere bakmaz, kim iyiyse onu başlatır. Kısa zamanda bir iskelet oturttu.

"İSMAİL HOCA'NIN BÜYÜK PAYI VAR"

Biz hep kadronun iyi olduğunu, Trabzonspor'dan 14-17 fark yemeyecek kadro olmadığını savunuyorduk. Kırılganlıklar, şanssızlıklar, bazı oyunlar üst üste geldi. Tekrar çark dönmeye başladı, İsmail Hoca'nın büyük payı var, kendisine teşekkür ediyorum.

"MESUT ÖZİL İÇİN POLEMİĞE GEREK YOK"

(Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması) Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle bir karar verildi, kulüp bu kararın arkasında şu an. Bir karar aldık, yeni bir polemik sayfası açmaya gerek yok.

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"ARDA GÖZ BEBEĞİMİZ"

Arda Güler bizim göz bebeğimiz. Sizler yeni farkına varıyorsunuz, ben 3 yıldır takip ediyorum. Müthiş bir yetenek, karakter. Sosyal tarafı çok kuvvetli. Sadece yetenekle olmuyor bu iş. Yaşına göre özgüveni yüksek, soru sormaktan çekinmeyen, sosyalize olmaktan çekinmeyen bir sporcumuz. Allah yolunu açık etsin, futbolcu şansı versin. Derbide süre alır mı, teknik bir soru o. İsmail Hoca'lık bir soru.

"LÖW İÇİN TOP BAŞKANDA"

Teknik direktör Löw konusu? O top Başkan Ali Koç'ta. Daha önce de 2-3 adayla görüşüyoruz demişti. Biz o yolda ilerliyoruz.

"TORRENT'İN SÖZLERİ NORMAL"

(Torrent'in kesinlikle biz kazanacağız sözleri üzerine) Bu çok büyük bir derbi. Rakibimizin hocası da nihayetinde kendi camiasını arkasına almaya çalışıyor. Normal bence sözleri. Ama biz kazanacağız.